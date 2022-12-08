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Новый онкологический центр планируют построить в Алматы
О развитии медицинской инфраструктуры рассказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями района, передаёт BaigeNews.kz.
В микрорайоне Кенсай до конца года введут в эксплуатацию новую семейно-врачебную амбулаторию с проектной мощностью на 120 посещений в день.
В микрорайонах Кольсай и Сулусай до конца года планируется открытие фельдшерско-амбулаторных пунктов за счет спонсорских средств.
На территории больницы в микрорайоне Алатау строится модульный центр компьютерной томографии. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца года.
Разрабатывается ПСД на строительство новых зданий подстанций скорой помощи №4 и №10. Завершение ПСД – IV квартал 2023 года.
Современную поликлинику на 500 посещений в смену планируется построить в мкр. Думан. Сейчас разрабатывается ПСД, срок завершения - IV квартал 2023 года.
Акиматом запланирована реализация проекта на территории полицентра "Восточные врата" по строительству городского онкологического центра на 250 коек.
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