Новый "общественный договор" между государством и бизнесом предложил Токаев

В Акорде состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями отечественного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил глава государства, проведение таких встреч стало доброй традицией. Это связано с тем, что сфера бизнеса является одной из основ национальной экономики. Государство уделяет большое внимание развитию предпринимательства.

"Сейчас мы начинаем формировать новую экономическую модель Справедливого Казахстана. Это общее для всех нас дело, и, прежде всего, очень важный шаг для будущего нашей страны. Наши предприниматели должны активно участвовать в этой работе. Поэтому сегодня нам предстоит обсудить накопившиеся проблемы, определить задачи на будущее", - сказал президент.

Он напомнил, что в послании предложил новые подходы к дальнейшему развитию страны.

"Мы должны довести рост экономики до 6-7 процентов. Для этого необходимо оказать максимальную поддержку частной инициативе бизнеса. В этом направлении приняты определенные меры. Однако темпы развития предпринимательства все еще не соответствуют имеющемуся потенциалу. Одним словом, нам нужен качественный прорыв. Прежде всего, нам нужно выстроить совершенно новые отношения между государством и бизнесом", - отметил он.

Глава государства заявил, что бизнес-сообщество по своему персональному качеству является перманентной величиной. Меняются акимы, министры, премьер-министры и даже президент поменялся, а предприниматели, особенно те, кто представляет крупный бизнес, те же самые.