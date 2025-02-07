В чатах WhatsApp распространяется информация о том, что детям в школах могут предлагать леденцы “клубничный квик” и другие вкусы, содержащие наркотик – кристаллический метамфетамин, передаёт BaigeNews.kz.

"Родители должны знать об этом наркотике. Это новый наркотик, известный как "клубничный квик". В школах сейчас происходит очень страшная вещь, о которой мы все должны знать. В ходу тип кристаллического метамфетамина, который выглядит как клубничные леденцы (конфеты, которые шипят и "хлопают" во рту). Он также пахнет клубникой, и его раздают детям на школьных дворах. Они называют его клубничным метамфетамином или клубничным квиком. Дети глотают его, думая, что это конфеты, и их срочно отправляют в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в рассылке.

Полиция незамедлительно проверила пугающую информацию и заявила, что данная рассылка является фейком.

"Информация не нашла подтверждения и является фейком. Необходимо напомнить, что распространение заведомо ложной информации, которая может вызвать панику или иные негативные последствия, является уголовно наказуемым деянием", - сообщили правоохранительные органы.

Полиция призывает всех быть внимательными и ответственными при распространении различных сообщений и не верить непроверенной информации.

Тем не менее, МВД обращается к родителям о важности проведения разъяснительной работы с детьми об опасности брать что-либо у посторонних в целом.