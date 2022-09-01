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dknews.kz Сегодня, 11:16
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Фото: dknews.kz

Новый Налоговый кодекс разработают в Казахстане

В Казахстане разработают новый Налоговый кодекс, передает BaigeNews.kz. Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил во время Послания народу.  

"Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики. В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен", - сказал он.

Президент отметил, что предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие. 

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#послание народу #Токаев #Налоговый кодекс
Сегодня, 11:16
88
Журналист

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