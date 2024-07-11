Новый налоговый кодекс: будут ли богатые в Казахстане платить больше налогов

Проект нового Налогового кодекса не предусматривает введение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога. Документ опубликован на портале "Открытые НПА" и будет находиться на публичном обсуждении до 15 июля 2024 года. С чем связано, что принятие прогрессивного налога отложено и как решение может повлиять на налогообложение в материале BaigeNews.kz.

Позиция Министерства национальной экономики

Изначально планировалось включение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в новый проект Налогового кодекса. Эта инициатива была предложена в концепции проекта весной этого года.

Вопрос о введении прогрессивной шкалы ИПН был поднят Касым-Жомартом Токаевым в 2020 году во время пандемии коронавируса. Именно тогда он дал соответствующее поручение. Суть прогрессивной шкалы заключается в том, что граждане с низкими доходами будут платить меньше налогов, в то время как высокооплачиваемые работники — больше.

В Министерстве национальной экономики объясняют, что отложение введения прогрессивной шкалы связано с тем, что в Казахстане еще не сформировалась налоговая культура. Поэтому ведомство планирует сохранить единую ставку подоходного налога на уровне 10 процентов.

"Система всеобщего декларирования охватит всех казахстанцев только с 2025 года. Для проведения анализа задекларированных данных, а также объективной оценки возможности контроля, необходимы данные как минимум за три-пять лет. Без проведения такой работы прогрессивная шкала может привести к уходу заработных плат "в тень", то есть к нелегальной выплате или к так называемым "конвертным" схемам. К слову, именно эта проблема являлась причиной перехода от четырехступенчатой прогрессивной шкалы к "плоской" 10%-ной ставке в 2007 году",- сообщили в Миннацэкономики BaigeNews.kz.

"Будет сложно администрировать"

Эксперт по финансово-экономическим вопросам Расул Рысмамбетов считает, что нынешняя ставка в 10 процентов ИПН вполне соответствует текущей экономической ситуации в мире. Он поддерживает решение Миннацэкономики не повышать этот налог. Эксперт приводит несколько аргументов:

"Во-первых, это будет достаточно сложно администрировать. Неминуемы ошибки. Более развитые страны с десятками лет опыта в прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога совершают ошибки. Возможно, и администрирование станет дороже. Нужно будет вычислять затраты, издержки. Очень много вычислений потребуется.

Во-вторых, это все-таки создает стимул в нашей культурной среде к уклонению от налогов. Наш 10-процентный ИПН для многих иностранцев — это приятный бонус, когда они приезжают в Казахстан работать и открывать бизнес", — говорит эксперт.

Он подчеркивает, что введение прогрессивной шкалы ИПН затронет не только крупных предпринимателей, но и микробизнес. Поэтому для того, чтобы не возникало уклонений от налогов, лучше держать ровную шкалу ИПН, считает Расул Рысмамбетов.

Повышение ставок того или иного налога уже не первый раз активно обсуждается в обществе за последние несколько месяцев. Например, в прошлом году Миннацэкономики планировало повысить налог на НДС, что вызвало возмущение предпринимателей. В итоге налог решили не поднимать, заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

"С предыдущим налоговым кодексом была неразбериха. С нынешним, надеюсь, это как-то решат. Но вопросов много. В любом случае при текущей нестабильной экономической ситуации любые большие изменения в ИПН нашему бизнесу не понравится. Наибольшее это коснется самозанятых. Прогрессивная шкала неминуемо их мотивирует уклоняться от налогов и будет появляться серая зона. Чуть позже об этом можно подумать. Но считаю, что введение прогрессивной шкалы можно отложить лет на 10", — сказал эксперт.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев также согласен с тем, что прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога не включают в проект нового налогового кодекса. Он считает, что это приведет к тому, что участятся случаи уклонения от уплаты налогов. Он приводит некоторые данные по их оплате:

"Сейчас ровная шкала – все платят одинаково, неважно сколько ты получил. Освобождаются от налога только те, у кого минимальная зарплата. Это справедливо с точки зрения налогоплательщика. Для государства было бы справедливее, если бы тот, кто зарабатывает больше, платил бы больше. Например, у нас в стране больше трех миллионов тенге в месяц получают 26 тысяч 860 человек. Вроде бы не очень много. Потому что от 50 до 100 тысяч тенге получают миллион 400 тысяч человек, от 100 до 150 тысяч – 922 тысячи человек. Но если смотреть по налогам, которые удерживаются, именно группа людей, состоящая почти из 27 тысяч человек, принесла в бюджет 158 миллиардов тенге за 2023 год. Группа от 50 до 100 тысяч принесла в бюджет всего 25 миллиардов тенге. Если мы сейчас начнем большими налогами облагать тех, кто зарабатывает много, они будут уходить в тень. Люди, которые получают такие зарплаты, финансово и фискально грамотны и могут применять разные схемы налоговой оптимизации. Им не составит труда уйти в тень", — сказал эксперт.

Он подчеркивает, что решение еще не принято. Возможное введение налога обсуждается с гражданами на сайте НПА до 15 июля.

"Все может поменяться. Но пока я в этой части на стороне правительства. Считаю, что это правильное решение – отказаться от прогрессивной шкалы ИПН, так как для Казахстана она будет двойным ухудшением: будет несправедлива для налогоплательщика и не принесет много денег в бюджет", — заключил эксперт.

"40 процентов экономики в тени"

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев, комментируя проект нового Налогового кодекса, отмечает, что в целом единого мнения о прогрессивной шкале ИПН нет. Как и другие эксперты, он считает, что для прогрессивной шкалы ИПН в Казахстане не хватает рабочих инструментов.

Эксперт напомнил, что в Казахстане уже была прогрессивная шкала этого налога, но ожидаемого эффекта так и не случилось.

"Насколько я понимаю, в Казахстане уже была прогрессивная шкала, и это ни к чему хорошему не привело. Я не думаю, что возврат к этой системе как-то улучшит ситуацию. Потому что вы не можете позволить такой режим налогообложения в условиях, когда 40 процентов экономики находится в тени. Прогрессивный подоходный налог предполагает, что те, кто зарабатывают больше, должны платить больше. Предыдущий опыт использования прогрессивной шкалы ИПН был негативным", — сказал эксперт в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

Причина того, что в прошлом прогрессивная шкала ИПН не привела к ожидаемому эффекту, в том, что это сложно администрируется. На данный момент в Казахстане также нет соответствующих инструментов.

Эксперт подчёркивает, что в целом прогрессивная шкала ИПН концептуально считается справедливой. Государство берет больше налогов у тех, кто больше зарабатывает и распределяет эти деньги в пользу тех, кто зарабатывает существенно меньше. Но весь вопрос упирается в техническую составляющую. И в таком случае в совокупности государство может потерять налоговые отчисления, так как люди с высокой зарплатой, скорее всего, перейдут на зарплату в "конвертах", считает эксперт.

"Опыт других стран показывает, что чем жестче устроена шкала, тем выше вероятность, что будет отток капитала. Люди начнут выводить деньги. И, в принципе, у состоятельных людей не будет проблем, если они захотят поменять свою юрисдикцию.

К сожалению, реальность такая. Даже развитые страны не могут эффективно администрировать прогрессивную шкалу ИПН. В этом смысле плоская шкала считается наиболее эффективной. Пусть она наименее справедлива, но наиболее эффективна. Это доказала история", — говорит Арман Бейсембаев.

Он подчёркивает, что в новом проекте Налогового кодекса есть и налог на роскошь.

"Это такой суррогат прогрессивной шкалы", — говорит эксперт.

Однако и при его реализации могут возникнуть сложности, считает Арман Бейсембаев.