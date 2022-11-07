Новый мусорный полигон собираются построить неподалеку от Усть-Каменогорска

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Существующая городская свалка полностью исчерпала свою полезную емкость. Поэтому местные власти приняли решение о строительстве нового полигона ТБО, который будет соответствовать требованиям экологического законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Реализовать проект намерены за счет средств и при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Договор с банком, по информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог, подписали в июле 2021 года. Как сообщают коммунальщики, речь идет о строительстве первого отсека полигона, а также комплекса биологической обработки отходов.

"На новом полигоне будут предусмотрены прессовка мусора, контроль сточных вод и другие технические решения", - ранее рассказывала руководитель сектора организации производства работ и управления отходами отдела ЖКХ Антонина Литвиненко.

Сообщается, что для размещения полигона ТБО в Усть-Каменогорске отсутствуют свободные земельные участки с наличием границ соответствующей санитарно-защитной зоны. А территория в районе Шмелева Лога, где расположен действующий полигон, для обустройства нового не подходит по нормам законодательства.

"В связи с этим для строительства санитарного полигона были рассмотрены альтернативы, в том числе 4 участка в Уланском районе, - поясняют в отделе ЖКХ.

При этом один из депутатов городского маслихата, пожелавший остаться инкогнито, отмечает: во всем мире полигоны ТБО строят на гораздо большем расстоянии от населенных пунктов.