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Новый мусорный полигон собираются построить неподалеку от Усть-Каменогорска
Существующая городская свалка полностью исчерпала свою полезную емкость. Поэтому местные власти приняли решение о строительстве нового полигона ТБО, который будет соответствовать требованиям экологического законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Реализовать проект намерены за счет средств и при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.
Договор с банком, по информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог, подписали в июле 2021 года. Как сообщают коммунальщики, речь идет о строительстве первого отсека полигона, а также комплекса биологической обработки отходов.
"На новом полигоне будут предусмотрены прессовка мусора, контроль сточных вод и другие технические решения", - ранее рассказывала руководитель сектора организации производства работ и управления отходами отдела ЖКХ Антонина Литвиненко.
Сообщается, что для размещения полигона ТБО в Усть-Каменогорске отсутствуют свободные земельные участки с наличием границ соответствующей санитарно-защитной зоны. А территория в районе Шмелева Лога, где расположен действующий полигон, для обустройства нового не подходит по нормам законодательства.
"В связи с этим для строительства санитарного полигона были рассмотрены альтернативы, в том числе 4 участка в Уланском районе, - поясняют в отделе ЖКХ.
При этом один из депутатов городского маслихата, пожелавший остаться инкогнито, отмечает: во всем мире полигоны ТБО строят на гораздо большем расстоянии от населенных пунктов.
"Городу очень нужен современный полигон, просто он не нужен так близко. У нас назвали точку — 8 километров юго-восточнее поселка Касым Кайсенов. Рядом с этим участком, если посмотреть на карту, расположены КШТ и Куленовка. Именно туда по розе ветров станут доноситься ароматы с нового полигона. К тому же поблизости находятся села Самсоновка и Мамай Батыр. Людям, живущим там, подобное соседство тоже вряд ли понравится", - поделился своей точкой зрения депутат.
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