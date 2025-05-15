В Балхаше началось строительство нового полигона твёрдых бытовых отходов. Он будет соответствовать всем требованиям экологического законодательства, с полной сортировкой мусора и утилизацией, передаёт BaigeNews.kz.

В будущем в регионе возможно строительство мусороперерабатывающего завода.

Проект, реализуемый на частные инвестиции, представили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву во время рабочей поездки в Балхаш.

Аким города Сапар Сатаев отметил актуальность проекта. Старый полигон находится в зоне воздушного пространства для полётов авиасудов. Сейчас идёт реконструкция Балхашского аэропорта. После обновления активизируется его работа: одновременно он сможет принимать до семи бортов.

Генпланом города предусмотрено место под строительство нового полигона ТБО в отдалённости от аэропорта. Проект реализует местный предприниматель. В марте начались работы, летом планируют завершить первый этап.

По словам руководителя проекта Бахтияра Айнабекова, первоначально полигон обустроят на площади в гектар с перспективой дальнейшего расширения. В целом срок использования полигона составляет до 35-40 лет.

Инвестор готовит бизнес-план для строительства мусороперерабатывающего завода, чтобы подать заявку на получение льготного кредита.

Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что это важный проект для улучшения экологии туристического города и обещал содействие в господдержке.