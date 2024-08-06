Новый мурал к Всемирным играм кочевников появился в Астане
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Новый мурал "Бүркітші" появился на улице Бейбарыс Султан в Астане. Он посвящён Всемирным играм кочевников, которые состоятся в городе с 8 по 14 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Высота мурала составляет 16 метров. На нём изображён беркутчи – мужчина, выпускающий беркута в небо, что символизирует начало Игр. Фон картины представляет собой живописные земли кочевников - горы и юрты, олицетворяющие свободу кочевой жизни и богатые культурные традиции.
Всемирные игры кочевников – это международные спортивные состязания, посвящённые этническим видам спорта. Они включают народные игры кочевых этносов Центральной Азии, которые передают культурное наследие и дух кочевой жизни.
Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 человек из 89 стран.
На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.
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