Новый мурал к Всемирным играм кочевников появился в Астане

Новый мурал "Бүркітші" появился на улице Бейбарыс Султан в Астане. Он посвящён Всемирным играм кочевников, которые состоятся в городе с 8 по 14 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Высота мурала составляет 16 метров. На нём изображён беркутчи – мужчина, выпускающий беркута в небо, что символизирует начало Игр. Фон картины представляет собой живописные земли кочевников - горы и юрты, олицетворяющие свободу кочевой жизни и богатые культурные традиции.

Всемирные игры кочевников – это международные спортивные состязания, посвящённые этническим видам спорта. Они включают народные игры кочевых этносов Центральной Азии, которые передают культурное наследие и дух кочевой жизни.

Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 человек из 89 стран.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.