Новый мост разгрузит оживленные участки в Астане

Новый мост по Тауелсиздик в Астане уже пользуется большим спросом среди горожан и позволяет значительно разгрузить загруженные участки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

К примеру, как отметили в акимате, проспект Мангилик Ел разгружается на 20%, улица Сарайшык и мост Улы Дала – на 15% соответственно. Также активизируется трафик по улицам Керей-Жанибек хандар, проспектам Аль-Фараби и Улы Дала.

Кроме того, новый мост обеспечит дополнительную связь между районами Алматы и Есиль. Также позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь проспекта Тәуелсіздік, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и другими районами города.

В акимате отметили, благоустройство нового моста будет завершено весной.