Новый мост на замену аварийному достроят в Павлодаре в 2026 году

Новый автомобильный мост через Иртыш строится рядом с существующим. Это будет первый в стране экстрадозный мост – с пилонами высотой 20 метров и вантовыми системами для распределения нагрузки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Старый мост был признан аварийным ещё в 2017 году. Он до сих пор используется, но закрыт для грузового транспорта. Проезд разрешён только легковушкам и автобусам, на которых жители пригородного села добираются в Павлодар и обратно.

"В 2017 году назрела необходимость ремонта существующего моста, потому что он находился в неудовлетворительном состоянии. Планировался капитальный ремонт. Однако после того, как провели обследование, экспертные организации пришли к выводу, что ремонтировать существующий мост нецелесообразно. Это очень большие затраты, к тому же там крайне тяжёлое состояние по существующим опорам, которые находятся в воде. Соответственно, было принято решение, что построить новый мост будет выгоднее, чем ремонтировать существующий. В 2019 году началась разработка ПСД, в 2020 году по результатам научно-технического совета была выбрана конструкция – экстрадозный мост. Экспертиза была готова в 2021 году", – рассказал заместитель директора филиала нацкомпании "Казавтожол" Алексей Логвиненко.

Изначальная стоимость строительства моста оценивалась в 39 млрд тенге, но после корректировки она выросла до 71,4 млрд тенге. Произошло это из-за удорожания материалов и необходимости включения в стоимость дополнительных работ.

"Когда в 2021 году было получено заключение экспертизы, стоимость строительно-монтажных работы составляла почти 39 млрд тенге. Позже подрядная организация подала на корректировку проекта. Этот вопрос очень долго рассматривался. В итоге комиссия поддержала корректировку, потому что она была необходима, иначе мы получили бы долгострой. Это было связано с удорожанием дорожно-строительных материалов, ресурсов, плюс в первой смете не было учтено много видов работ. Это не было ошибкой проектировщиков: на тот момент просто не было нормативной базы. Другими словами, у нас есть нормы, которые регулируют ценообразование. И на тот момент в наших сборниках не было прописано возведение мостов с использованием плавсредств. А как вы понимаете, без плавсредств не произвести работы на промежуточных опорах", – прояснил ситуацию Алексей Логвиненко.

Новый мост возводят за счёт республиканского бюджета. Подрядчик – ТОО "Казахдорстрой". При этом после корретировки ширину и высоту моста не изменили. Такие предложения были, но их отвергли. Мост, как и планировалось, будет четырёхполосным, высотой 15 метров от глади воды. Его длина – 690 метров.

Сейчас на строительстве нового моста задействовано 196 человек и 58 единиц техники, включая погрузчики и буровые машины. На текущий момент завершены работы по устройству первой и шестой береговых опор. А вот низкие платформы, которые возвели у берега, это не сам мост через Иртыш. Это просто технологические мосты. Они временные и необходимы, чтобы тяжёлая техника могла подъехать к нужной точке. Тем более, часть опор будущего моста будет находиться в воде. К слову, сейчас на объекте нет иностранцев, но возможно их будут привлекать при установке вантовых систем.

"В Казахстане на сегодняшний день экстрадозных мостов нет. В Семее есть подвесной мост, который японцы строили, есть у нас арочные мосты, но экстрадозных вантовых мостов нет. Такие есть в Европе и России", – рассказал Алексей Логвиненко.

Ранее старый мост, прослуживший более 60 лет, областное руководство предлагало не сносить, а превратить в пешеходную зону. Однако специалисты считают такой вариант нецелесообразным. Старый и новый мост находятся всего в 40 метрах друг от друга, они разной высоты – существующий будет на пять метров ниже. Также у них не совпадают пролёты, что будет создавать сложности для судоходства. К тому же старый мост каждый год придётся ремонтировать, а это недёшево. Плюс его "обрежут": на подходах к мосту появятся насыпи, а значит придётся сооружать лестницу или проход для пешеходов и велосипедистов.

Проектом демонтаж старого моста всё же предусмотрен и запланирован на 2027 год. Этот процесс займёт больше года, так как необходимо очистить дно реки от оставшихся конструкций. Предположительно, речь идёт о 2000 тонн отходов.

Сейчас работы на объекте ведутся в две смены. Большая часть материалов для будущего моста, таких как щебень и цемент, производится в Казахстане. А вот арматура завозится из-за границы, так как необходим первичный металл, которого в регионе нет. Использование вторичного металла для мостовых сооружений не допускается: он не проходит по характеристикам надёжности.

Всего опор у моста будет шесть: две береговые, ещё четыре будут находиться в воде. От 20-метровых пилонов, расположенных на мосту, будут отходить вантовые системы – тросы, поддерживающие пролётные строения. Между потоками автомобилей предусмотрели полосу безопасности, будут оборудованы и пешеходные зоны. Они будут шире, чем на действующем мосту. При строительстве будет применяться технология уравновешенного бетонирования.

"Новый мост будет соответствовать всем нормам безопасности дорожного движения. Предусмотрены отбойники, полоса безопасности, пешеходные зоны по 1,5 метра с обеих сторон, что намного шире, чем на существующем мосту. То есть о пешеходах тоже подумали", – отметил Алексей Логвиненко.

По мнению специалистов, новый автомобильный мост через Иртыш должен прослужить минимум 50 лет.

Фото: Рахиля Рыспеккызы