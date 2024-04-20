Новый мировой рекорд: мужчина больше четырёх часов простоял в ящике со льдом

Житель Польши вошел в историю, став первым человеком, простоявшим в ящике со льдом более четырех часов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса, 53-летний Лукаш Шпунар побил рекорд по наибольшей продолжительности контакта всего тела со льдом со временем 4 часа 2 минуты, превысив предыдущий рекорд на 50 минут.

Для достижения этого рекорда все части тела, кроме головы и шеи, должны оставаться подо льдом в течение всей попытки, при этом нельзя надевать никакой одежды, кроме плавок.

Лукаш также носил каппу, чтобы защитить свои стучащие зубы от повреждения.

Мужчина рассказал, что вначале он испытывал дискомфорт, который постепенно прошёл, но ближе к концу отведённого времени вернулся.

Пока он находился в ледяном боксе, медики контролировали температуру его тела и следили, чтобы Лукас оставался в сознании. После того, как он преодолел беспрецедентную четырехчасовую отметку, стюарды по безопасности решили положить конец попытке установить рекорд.

Лукаш сказал, что решил побить этот рекорд из-за своей любви к "моржам", термину, используемому для описания любителей переохлаждения.

Он занял второе место на последнем чемпионате Польши по ловле моржей, где более четырёх часов просидел в ванне с почти ледяной водой.