На заседании правительства министр юстиции Ерлан Сарсембаев принял присягу, передает BaigeNews.kz.

"Клянусь строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях соблюдать принципы законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет своей страны в мировом сообществе", — сказал министр.