Новый министр юстиции принял присягу народу Казахстана
Он сменил Азамата Ескараева.
Сегодня, 10:21
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Сегодня, 10:21Сегодня, 10:21
132Фото: скриншот трансляции
На заседании правительства министр юстиции Ерлан Сарсембаев принял присягу, передает BaigeNews.kz.
"Клянусь строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях соблюдать принципы законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет своей страны в мировом сообществе", — сказал министр.
Напомним, что Ерлан Сарсембаев сменил на посту министра юстиции Азамата Ескараева.