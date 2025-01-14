  • 14 Января, 11:12
  • BAIGENEWS

Новый министр юстиции принял присягу народу Казахстана

Он сменил Азамата Ескараева.

Сегодня, 10:21
АВТОР
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скриншот трансляции Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21
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Фото: скриншот трансляции

На заседании правительства министр юстиции Ерлан Сарсембаев принял присягу, передает BaigeNews.kz.

"Клянусь строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях соблюдать принципы законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет своей страны в мировом сообществе", — сказал министр.

Напомним, что Ерлан Сарсембаев сменил на посту министра юстиции Азамата Ескараева.

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