Новый министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов принес присягу народу Казахстана

Новый министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании правительства поклялся все свои силы и знания посвятить делу процветания Казахстана, передаёт BaigeNews.

Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, что Ербол Мырзабосынов был вчера, 2 сентября, назначен министром туризма и спорта. В этой связи, по его словам, он должен принести присягу народу Казахстана.

"Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей родины. Клянусь строго соблюдать конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского и межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", - зачитал новый глава минтуризма и спорта.

Ранее сообщалось, что Указом Главы государства Ербол Мырзабосынов назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан.