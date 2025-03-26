На заседании Правительства новый министр энергетики Ерлан Аккенженов принес присягу служить народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Перед народом и президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан. Строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. ", – зачитал Ерлан Аккеженов.