Новый министр энергетики принес присягу в правительстве
Ранее Ерлан Аккенженов занимал пост вице-министра ведомства.
Сегодня, 09:12
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Сегодня, 09:12Сегодня, 09:12
66Фото: скриншот трансляции
На заседании Правительства новый министр энергетики Ерлан Аккенженов принес присягу служить народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.
"Перед народом и президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан. Строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. ", – зачитал Ерлан Аккеженов.
Напомним, экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев назначен главой нового Агентства по атомной энергии.