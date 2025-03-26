  • 26 Марта, 09:36
  • BAIGENEWS

Новый министр энергетики принес присягу в правительстве

Ранее Ерлан Аккенженов занимал пост вице-министра ведомства.

Сегодня, 09:12
АВТОР
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скриншот трансляции Сегодня, 09:12
Сегодня, 09:12
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Фото: скриншот трансляции

На заседании Правительства новый министр энергетики Ерлан Аккенженов принес присягу служить народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Перед народом и президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан.  Строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. ", – зачитал Ерлан Аккеженов.

Напомним, экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев назначен главой нового Агентства по атомной энергии. 

 

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