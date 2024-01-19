Новый международный торгово-логистический центр открыли в Казахстане

На казахстанско-китайской границе, близ поселка Достык, начал свою работу новый международный торгово-логистический центр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Основной целью проекта является развитие и улучшение приграничной логистической инфраструктуры и увеличение пропускной способности автоперехода "Алаколь".

Новые складские мощности позволят увеличить пропускную способность таможенного поста "Алаколь" таможни "Достык" со 200 до 600 грузовых автотранспортных средств в сутки, тем самым повысив суточный грузооборот с 4 тыс. до 12 тыс. тонн. В годовом выражении это даст увеличение грузооборота с 1 до 3 млн тонн.

"В настоящее время усилиями таможенного поста Алаколь у нас в одну сторону проходит 180 автомобилей. В этом году планируем завершить модернизацию этого поста и поднять грузопоток до 500 автомашин, соответственно будет полное развитие экономической торговли и нашей экономики", - отметил председатель Комитета госдоходов Министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев.

Частные инвестиции в проект составили более 2,8 млрд тенге. На 3 года комплекс передан в управление государственной компании Nur Zholy customs services, 100% учредителем которой является Комитет государственных доходов.