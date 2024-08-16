Новый механизм оплаты лечения зубов за счёт пенсионных денег предложили в Минздраве

Минздрав совместно с представителями Национального комитета стоматологов Казахстана разработал новый механизм, позволяющий сохранить для населения возможность использования пенсионных накоплений для оплаты имплантации и протезирования зубов, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее этот вопрос обсудили на портале "Открытые НПА". После учёта предложений и замечаний общественности, рабочей группой, в которую вошли представители Национального Комитета стоматологов Казахстана, создан механизм, включающий такие инструментальные методы диагностики как рентген-снимки.

Предлагаемый министерством механизм использования пенсионных накоплений включает несколько этапов: предоставление плана обследования и лечения, заключение договора между стоматологической клиникой и уполномоченным банком-оператором, проведение услуг и внесение данных в электронный паспорт здоровья.

Обязательное предоставление рентген-снимков до и после лечения позволит повысить прозрачность и исключить возможные злоупотребления и не допустить мошеннических действий в отношении средств граждан.

Пока же продолжают действовать прежние правила использования пенсионных средств на стоматологические услуги.