Новый механизм оплаты лечения зубов за счёт пенсионных денег предложили в Минздраве
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Минздрав совместно с представителями Национального комитета стоматологов Казахстана разработал новый механизм, позволяющий сохранить для населения возможность использования пенсионных накоплений для оплаты имплантации и протезирования зубов, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее этот вопрос обсудили на портале "Открытые НПА". После учёта предложений и замечаний общественности, рабочей группой, в которую вошли представители Национального Комитета стоматологов Казахстана, создан механизм, включающий такие инструментальные методы диагностики как рентген-снимки.
Предлагаемый министерством механизм использования пенсионных накоплений включает несколько этапов: предоставление плана обследования и лечения, заключение договора между стоматологической клиникой и уполномоченным банком-оператором, проведение услуг и внесение данных в электронный паспорт здоровья.
Обязательное предоставление рентген-снимков до и после лечения позволит повысить прозрачность и исключить возможные злоупотребления и не допустить мошеннических действий в отношении средств граждан.
Пока же продолжают действовать прежние правила использования пенсионных средств на стоматологические услуги.
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