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Новый механизм льготного микрокредитования разработали в Казахстане Вчера, 16:36
213
Вчера, 16:36
213

Новый механизм льготного микрокредитования разработали в Казахстане

С 1 января 2023 года в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства будет внедрён новый механизм льготного микрокредитования для молодых людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Микрокредиты предоставит "Аграрная кредитная корпорация" на конкурсной основе лицам с 21 года до 35 лет, желающим начать предпринимательскую деятельность, либо занимающимся предпринимательством.

Номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5% годовых. Максимальная сумма займа - до 5 млн тенге, с обязательным условием наличия залогового обеспечения.

Срок кредитования составляет до 5 лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности – до 7 лет.

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#микрокредитование #Казахстан
BaigeNews.kz
Вчера, 16:36
213
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