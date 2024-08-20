Новый механизм борьбы с задержками авиарейсов хотят внедрить в Казахстане
Сегодня, 13:07
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Сегодня, 13:07Сегодня, 13:07
482Фото: Фото: BaigeNews.kz/Оксана Самойлова
Казахстанцы в социальных сетях жалуются на постоянные задержки авиарейсов. Почему такое происходит, рассказал министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Первое - это проводимые строительно-монтажные работы, которые закончатся к концу сентября. Второе - это погодные условия, человеческий фактор. Третье - это рост пассажиров, который тоже повлиял на увеличение количества использования воздушных судов", - заявил Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве.
По его словам, планируется повысить ответственность в этой сфере.
"Если сейчас за опоздание, штрафы налагаются на авиакомпанию, то новый механизм, который мы предлагаем - штраф будет налагаться не только на авиакомпании, но и на их первых руководителей", - отметил он.