Новый механизм борьбы с задержками авиарейсов хотят внедрить в Казахстане

Казахстанцы в социальных сетях жалуются на постоянные задержки авиарейсов. Почему такое происходит, рассказал министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Первое - это проводимые строительно-монтажные работы, которые закончатся к концу сентября. Второе - это погодные условия, человеческий фактор. Третье - это рост пассажиров, который тоже повлиял на увеличение количества использования воздушных судов", - заявил Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, планируется повысить ответственность в этой сфере.