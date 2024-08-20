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Новый механизм борьбы с задержками авиарейсов хотят внедрить в Казахстане

Сегодня, 13:07
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Фото: BaigeNews.kz/Оксана Самойлова Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
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Фото: Фото: BaigeNews.kz/Оксана Самойлова

Казахстанцы в социальных сетях жалуются на постоянные задержки авиарейсов. Почему такое происходит, рассказал министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Первое - это проводимые строительно-монтажные работы, которые закончатся к концу сентября. Второе - это погодные условия, человеческий фактор. Третье - это рост пассажиров, который тоже повлиял на увеличение количества использования воздушных судов", - заявил Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, планируется повысить ответственность в этой сфере.

"Если сейчас за опоздание, штрафы налагаются на авиакомпанию, то новый механизм, который мы предлагаем - штраф будет налагаться не только на авиакомпании, но и на их первых руководителей",  - отметил он.

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