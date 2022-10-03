Новый механизм арендного жилья с правом выкупа разрабатывает МИИР РК

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В министерстве индустрии и инновационного развития Казахстана разрабатывают новый механизм предоставления арендного жилья с правом выкупа, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно проекту документа, для очередников, перешедших в аренду с выкупом, предлагается выкуп без внесения первоначального взноса, сообщил заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол.

Ежемесячная плата по аренде с выкупом в среднем составит 70 - 80 тысяч тенге в крупных городах, 60 тысяч тенге в остальных регионах.

Жильё будет приобретаться у частных застройщиков.