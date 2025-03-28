Новый маршрут в Ош открывается из Алматы
Новый авиамаршрут в Кыргызстан открывает казахстанская авиакомпания "Эйр Астана".
Сегодня, 15:19
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Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
28Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 28 мая текущего года авиакомпания "Эйр Астана" начнёт выполнять регулярные рейсы в Кыргызстан по направлению Алматы - Ош, передаёт BaigeNews.kz. Они будут выполняться 4 раза в неделю – по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Кыргызстаном увеличится с 7 до 11 в неделю.
Ранее мы сообщали, что прямые рейсы запустят из Шымкента в Сеул.
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