  • 28 Марта, 15:23
  • BAIGENEWS

Новый маршрут в Ош открывается из Алматы

Новый авиамаршрут в Кыргызстан открывает казахстанская авиакомпания "Эйр Астана".

Сегодня, 15:19
АВТОР
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Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
28
Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 28 мая текущего года авиакомпания "Эйр Астана" начнёт выполнять регулярные рейсы в Кыргызстан по направлению Алматы - Ош, передаёт BaigeNews.kz. Они будут выполняться 4 раза в неделю – по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Кыргызстаном увеличится с 7 до 11 в неделю.

Ранее мы сообщали, что прямые рейсы запустят из Шымкента в Сеул.

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