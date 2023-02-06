Новый КПП установили в Иле-Алатауском нацпарке в Алматы

Контрольно-пропускной пункт открыли в урочище Кимасар Медеуского филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передаёт BaigeNews.kz.

"Проезд через КПП платный - 545 тенге. Из них 345 тенге на основании статей 589-592 Налогового кодекса РК являются налоговым отчислением в размере 0,1 МРП за использование особо охраняемой природной территории с каждого физического и юридического лица. 200 тенге взимается согласно тарифов, утвержденных приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК № 27-56/253 от 30.12.2020 года за предоставление услуг по санитарной очистке и по благоустройству территории нацпарка. Пенсионерам и ветеранам вход бесплатный", - сообщили в нацпарке.

Выше пропускного пункта вдоль дороги установлены зоны отдыха – столы, скамейки. Примерно в километре от него есть автостоянка, далее начинается дорога для пеших туристов.

Через "Кимасар" можно пройти в Бутаковское ущелье и подняться на малый Кимасарский водопад, вершины Фурманова-Панорама, Чимбулак, Бушата.