Новый комитет создан в составе МЧС РК
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Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций создан в составе МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
В соответствии с Законом "О гражданской защите" одной из 11 задач гражданской защиты является предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Выполнение мероприятий возлагается на руководителей уполномоченного органа, центральных, местных исполнительных органов, государственных учреждений, организаций в пределах их компетенции.
"Для осуществления контроля в отношении центральных и местных исполнительных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций по поручению Главы государства в составе МЧС создан Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций на базе действующего департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций", - сообщили в МЧС РК.
Реализация предлагаемых организационно штатных мероприятий не потребует дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета. Изменения будут производиться в пределах имеющейся штатной численности МЧС.
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