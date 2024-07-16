Новый комитет создан в составе МЧС РК

Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций создан в составе МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с Законом "О гражданской защите" одной из 11 задач гражданской защиты является предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Выполнение мероприятий возлагается на руководителей уполномоченного органа, центральных, местных исполнительных органов, государственных учреждений, организаций в пределах их компетенции.

"Для осуществления контроля в отношении центральных и местных исполнительных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций по поручению Главы государства в составе МЧС создан Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций на базе действующего департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций", - сообщили в МЧС РК.

Реализация предлагаемых организационно штатных мероприятий не потребует дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета. Изменения будут производиться в пределах имеющейся штатной численности МЧС.