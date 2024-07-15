Новый комитет появился в Казахстане

Для усиления борьбы с "черным рынком" воды при Министерстве водных ресурсов и ирригации создано новое ведомство – Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.