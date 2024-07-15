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Новый комитет появился в Казахстане

Сегодня, 11:05
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simpalsmedia.com Сегодня, 11:05
Сегодня, 11:05
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Фото: simpalsmedia.com

Для усиления борьбы с "черным рынком" воды при Министерстве водных ресурсов и ирригации создано новое ведомство – Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.

"Борьбу с незаконным использованием воды министерство берет под особый контроль. Работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов страны. Вместе с предлагаемыми нами изменениями в законодательство это должно значительно усилить борьбу с "черным рынком" воды", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

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