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Новый Казахстан. Новые области: Жетысу - золотая колыбель истории Сегодня, 15:19
95
Сегодня, 15:19
95

Новый Казахстан. Новые области: Жетысу - золотая колыбель истории

Жетысу получил статус области в этом году. Широкие зелёные пастбища, плодородная земля издавна предопределяют успех региона в сельском хозяйстве, овощеводстве и животноводстве. Но земля Семиречья ещё не раскрыла до конца всё своё богатство – красивейшие заповедные уголки, благодаря которым область может превратиться в центр международного, мирового туризма. Фильм рассказывает об истории и перспективах Жетысу.

 

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#Жетысу #новый Казахстан #Независимость
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:19
95
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