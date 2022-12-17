Новый Казахстан. Новые области: Жетысу - золотая колыбель истории

Жетысу получил статус области в этом году. Широкие зелёные пастбища, плодородная земля издавна предопределяют успех региона в сельском хозяйстве, овощеводстве и животноводстве. Но земля Семиречья ещё не раскрыла до конца всё своё богатство – красивейшие заповедные уголки, благодаря которым область может превратиться в центр международного, мирового туризма. Фильм рассказывает об истории и перспективах Жетысу.