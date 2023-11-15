Новый город появится в Алматинской области
Сегодня, 21:01
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Сегодня, 21:01Сегодня, 21:01
104Фото: 5region.kz
Село Жетыген вскоре станет городом. Проект указа президента "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области" опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
В документе готовится о том, что в соответствии со статьёй 9 Закона РК "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" следует отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения.
"Присвоить новому образованному городу в Алматинской области наименование "Алатау", - сказано в проекте указа. Он будет находиться на обсуждении до 29 ноября.
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