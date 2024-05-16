Новый город Алатау предложили сделать "безуглеродным"

Алматинская область может стать площадкой для первого в Казахстане "безуглеродного города" с полным циклом переработки мусора. С такой инициативой выступил нобелевский лауреат Рае Квон Чунг на встрече с акимом региона Маратом Султангазиевым, передаёт BaigeNews.kz.

Учёный, являющийся советником генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, прибыл в регион по приглашению акима для обсуждения развития нового города Алатау.

Рае Квон Чунг предложил минимизировать количество транспорта в городе, заменив личный на общественный, что позволит снизить выбросы выхлопных газов.

"Если вы будете строить безуглеродный город, это привлечёт большое количество инвесторов. Очень многие заинтересованы в таких городах", – отметил профессор.

Он также подчеркнул важность создания завода по переработке отходов полного цикла, что сделает Алатау узнаваемым и популярным в мире. Аким области заверил, что правительство Казахстана полностью поддерживает идею переработки мусора.