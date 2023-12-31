Новый год в поезде: о работе железнодорожного транспорта рассказали в КТЖ

В КТЖ отмечают, что несмотря на сложные погодные условия, на железной дороге обеспечивается стабильное движение поездов, передаёт BaigeNews.kz.

В преддверии новогодних и праздничных дней работники железнодорожного транспорта, задействованные в перевозках, переведены на усиленный режим работы. В КТЖ продолжает работу оперативный штаб для обеспечения своевременной доставки пассажиров.

Фото: Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Пассажиропоток не останавливается ни на минуту. Вокзалы работают в штатном режиме. Пассажирские и пригородные поезда продолжают курсировать в праздничные дни. Для комфорта пассажиров проведены оперативные мероприятия и добавлены 22 тысяч мест за счет дополнительных поездов и прицепных вагонов.

"За минувшие два дня эвакуированы дополнительными поездами, прицепными вагонами и курсирующими поездами свыше четырёх тысяч пассажиров из занесённых снегом районов. Расчистка железнодорожной инфраструктуры от снега ведется в круглосуточном режиме. С 29 по 31 декабря с железнодорожных путей вывезено более 25 тысяч кубометров снега, очищено 7,3 тысяч километров путей. В работе по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега задействовано более 90 единиц специализированной снегоочистительной и снегоуборочной техники и свыше 4,6 тысячи работников. В случае необходимости количество техники и железнодорожников будет увеличено", — сообщили в КТЖ.

В эти сутки в рейс вышли около двух тысяч машинистов и их помощников. Для обеспечения безопасности движения в условиях непогоды локомотивные бригады проявляет особую бдительность.

Фото: Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Кстати, для создания праздничного настроения вагоны украсили в новогодней тематике. А маленьких пассажиров поздравляют и угощают сладостями главные герой Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.

"КТЖ поздравляет казахстанцев с наступающим Новым годов и просит пассажиров быть внимательными на вокзалах и перронах, а водителей соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах", — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Как сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", украшенные специально к праздникам составы будут курсировать до февраля. Проводники вагонов, выступающие в роли Деда Мороза и Снегурочки, поздравляют пассажиров этих поездов с предстоящим праздником и вручают детям подарки. Маленькие пассажиры были в восторге, увидев в поезде Деда Мороза и активно рассказывали стихи, поздравления.