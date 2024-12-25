Новый год начнется для уральцев с изменения тарифа на водоснабжение
Дороже станет и услуга по водоотведению.
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Почти на 20% повысится тариф на воду и канализацию с 1 января в Уральске. Об этом сообщили в ТОО "Батыс су арнасы". Новый тариф вводится в действие с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
Тариф является долгосрочным и был утвержден еще в августе 2024 года. Тогда изменения запланировали в два этапа: первый ввели в действие с 10 сентября 2024 года, а второй - с 1 января 2025 года.
Итак, на водоснабжение будет действовать среднеотпускной тариф в размере 147,81 тенге за 1 кубометр воды без налога на добавленную стоимость. Вместе с НДС среднеотпускной тариф на воду составит 165,54 тенге.
Тарифы на водоснабжение с 1 января 2025 года с учетом НДС:
• для населения – 102,68 тенге за кубометр. Ранее 1 кубометр воды обходился уральцам 86,43 тенге;
• организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 514,74 тенге;
• для прочих потребителей – 328,76 тенге.
Дороже станет и услуга по водоотведению. Среднеотпускной тариф на отвод и очистку сточных вод с 1 января будет стоить 186 тенге за 1 кубометр без НДС. С НДС тариф будет составлять 209,30 тенге.
Тарифы на водоотведение с 1 января 2025 года с учетом НДС:
• для населения – 118,48 тенге. Ранее услуга стоила 95,62 тенге;
• организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 645,53 тенге;
• для прочих потребителей – 337,89 тенге.
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