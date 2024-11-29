  • 29 Ноября, 19:45
  • BAIGENEWS

Новый год на носу: в Катон-Карагае усилили охрану елей

Для этого к работе мобильных групп привлекаются полицейские.

Сегодня, 18:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/katonkaragay_nationalpark Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
136
Фото: instagram.com/katonkaragay_nationalpark

В Катон-Карагае — крупнейшем казахстанском нацпарке — усилена работа по охране деревьев. Особое внимание, ввиду приближения Нового года, уделяется хвойным породам (молодняк), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы национального парка. 

"Чтобы предотвратить незаконные рубки, с 1 декабря начнут работать мобильные группы с участием правоохранительных органов", - говорится в объявлении.

Катон-Карагай, охрана деревьев

Катон-Карагайский национальный парк расположен на стыке Казахстана, России, Монголии и Китая. Его территория поражает разнообразием природы, а 40% площади занимают хвойные и лиственные леса, которые являются настоящим богатством Южного Алтая.

Вырубка елей и сосен в Катон-Карагае

"Встретим Новый год без вреда для лесов: выбирайте экологичные решения и берегите окружающую среду!" - отмечено в обращении к населению Казахстана.

Ёлки на Новый год

Ранее сообщалось, что в Атырау вырубили деревья ради строительства АЗС.

Самое читаемое

Наверх