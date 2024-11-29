Новый год на носу: в Катон-Карагае усилили охрану елей

В Катон-Карагае — крупнейшем казахстанском нацпарке — усилена работа по охране деревьев. Особое внимание, ввиду приближения Нового года, уделяется хвойным породам (молодняк), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы национального парка.

"Чтобы предотвратить незаконные рубки, с 1 декабря начнут работать мобильные группы с участием правоохранительных органов", - говорится в объявлении.

Катон-Карагайский национальный парк расположен на стыке Казахстана, России, Монголии и Китая. Его территория поражает разнообразием природы, а 40% площади занимают хвойные и лиственные леса, которые являются настоящим богатством Южного Алтая.

"Встретим Новый год без вреда для лесов: выбирайте экологичные решения и берегите окружающую среду!" - отмечено в обращении к населению Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Атырау вырубили деревья ради строительства АЗС.