Новый глава Twitter прокомментировала своё назначение

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Новый генеральный директор Twitter Линда Яккарино заявила, что вместе с владельцем соцсети Илоном Маском желает трансформировать платформу, передаёт BaigeNews.kz.

"Меня давно вдохновляет ваше видение создания светлого будущего. Я рада помочь донести это видение до Twitter и трансформировать этот бизнес вместе!" — написала Яккарино в Twitter в ответ на твит Маска о её назначении.

Она предложила пользователям вносить предложения по реформе соцсети и вместе создать Twitter 2.0.

Несколько дней назад владелец Twitter Илон Маск сообщил, что новым директором социальной сети назначена Линда Яккарино, которая до недавнего времени возглавляла отдел рекламы в компании NBCUniversal. Маск написал в своём аккаунте в Twitter, что Яккарино в основном будет заниматься ведением бизнеса компании, а он "сфокусируется на разработке продукта и новых технологиях".