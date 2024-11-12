Новый газоперерабатывающий завод построят в Западно-Казахстанской области

На Карачаганакском месторождении построят газоперерабатывающий завод мощностью 4 млрд кубометров газа, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В регионе реализуется проект расширения Карачаганака в направлении увеличения объемов промышленности. В прошлом году введен в эксплуатацию четвертый компрессор, в текущем - пятый. Завершается строительство шестого компрессора. Данный проект направлен на увеличение объемов подготовки, обратной закачки и добычи сырого газа на Карачаганакском месторождении", - сказал аким аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Он отметил, что в дальнейшем планируется строительство газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении мощностью 4 млрд кубометров газа в год. Сейчас ведется работа в этом направлении. В перспективе запуск нового ГПЗ придаст импульс обеспечению населения товарным газом, произведенным в стране.