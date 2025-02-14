В ЗКО создан новый футбольный клуб "Жайык", который возьмёт на себя обязательства по погашению задолженности перед игроками и тренерским штабом ФК "Акжайык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В 2024 году ФК "Акжайык" попал в реестр должников, что лишило его права на участие в государственных закупках. В результате 36 сотрудников клуба не получили заработную плату за январь-октябрь 2024 года, а общая сумма задолженности составила более 65 миллионов тенге.

"Учредителям ТОО ФК "Акжайык" было предоставлено время до 10 февраля для решения проблемы с привлечением инвесторов и спонсоров, однако клуб так и не смог найти выход из ситуации. В связи с этим акимат области принял оперативное решение о привлечении инвестора для создания нового футбольного клуба "Жайык", который выплатит долги по заработной плате и обеспечит развитие футбола в регионе. Одним из ключевых направлений деятельности клуба станет поддержка детского футбола и создание благоприятных условий для его развития", – сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО.

Как отметили в ведомстве, в 2025 году ФК "Жайык" планирует выступать во второй лиге чемпионата Казахстана, а молодёжный состав клуба может принять участие в QJ League (Юношеская лига Казахстана).

Между тем, президент клуба Гульдария Кауиева не согласна с таким решением и намерена обжаловать решение.

"Да, мне дали два дня на погашение задолженности, но за такое короткое время никто не может закрыть такой долг. Сейчас идут переговоры, окончательное решение ещё не принято. Мы пытаемся сохранить первую лигу, о закрытии клуба пока речи нет. У нас есть несколько вариантов. Мы думаем над созданием нового ТОО, которое объединим с ТОО "ФК Акжайык". Мы отдадим новому ТОО право преемственности. Это не проблема одного дня. Клуб должен не только тренерам и футболистам, есть 45 контрагентов, которые обеспечивали нас весь год билетами, проживанием", – сказала она.

Оказалось, что представитель клуба сейчас находится в Европе и готовит документы для подачи жалобы в УЕФА. Кауиева намерена теперь просит помощи у европейского футбольного сообщества, ведь ФК "Акжайык" зарегистрирован в УЕФА.

Напомним, тучи над клубом начали сгущаться ещё в 2023 году, когда миллиардный бюджет сократили до 400 миллионов тенге. Позже последовала череда неудачных игр, а затем арест бывшего директора клуба Азамата Шайхы. В 2024 году ФК "Акжайык" не смог получить финансирование из госбюджета, вследствие чего погряз в долгах. У руководства клуба образовалась задолженность не только перед игроками и тренерами, но и перед поставщиками услуг.