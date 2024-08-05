Новый фонтан появился в Астане

В Астане завершили работы по благоустройству улицы Биржан сал. Благоустроена территория площадью более девяти тысяч квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Перед театром "Жастар" установили новый фонтанный комплекс, выполненный в форме дельфинов.

"Современное сооружение стало ярким украшением улицы и привлекает внимание как горожан, так и гостей города. Кроме того, вдоль улицы появились малые архитектурные формы, места для настольных игр, игровые арт-объекты, качели и шезлонги. Эти элементы создают комфортное и привлекательное пространство для отдыха и развлечений", - отметили в акимате.

На улице обновили брусчатку и установили чугунные фонари в классическом стиле, а также скамейки и урны, выполненные по мировым стандартам городского благоустройства, применяемым в таких столицах, как Берлин, Лондон и Москва. Особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды.

Также провели работы по озеленению: все существующие зелёные насаждения сохранены, а также высажено более 200 деревьев, включая ивы, клёны, сосны и ясени, а также многолетние кустарники. Для ухода за растительностью проведена локальная система полива.

Всего в этом году в Астане благоустроят 170 дворов и общественных пространств.