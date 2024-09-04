Новый фонд появится в Казахстане
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Казахстанская партия зелёных "Байтак" предложила создать общественный фонд Green Kazakhstan, который будет содействовать декарбонизации экономики страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В ответ на экологические вызовы, озвученные Президентом РК в Послании народу Казахстана, партия выступила с инициативой создать общественный благотворительный фонд. С его помощью хотят финансировать проекты, направленные на улучшение экологии и повышение инвестиционной привлекательности. Работать он будет по аналогии с фондом "Қазақстан халқына".
"Также мы создадим национальную ESG-платформу Green Kazakhstan, которая будет разрабатывать и внедрять национальные ESG-стандарты, способствуя повышению инвестиционной привлекательности Казахстана", - сообщил председатель партии "Байтак" Азаматхан Амиртаев.
В "Байтак" считают, что стране необходимо перейти на новый путь для декарбонизации экономики. Для этого изучают опыт других стран, где внедрили карбоновую биржу.
"Большие компании берут квоты у государства на выбросы почти бесплатно. Мы же предлагаем перейти на торговлю углеродными единицами через биржу. Сейчас эти инструменты изучаем. По сути это открытая площадка для получения компаниями квот", - сказал Амиртаев.
Новые механизмы, по словам партийцев, должны сократить углеродный след Казахстана, улучшить экологию и ускорить переход страны к "зелёной" экономике, повысить имидж Казахстана на международной арене.
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