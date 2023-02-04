Новый фильм Баян Максаткызы выходит в казахстанский прокат

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Новый фильм казахстанского продюсера Баян Максаткызы "Бакыт" выйдет в казахстанский прокат 16 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

"С 16 февраля во всех кинотеатрах страны! "Бакыт" - фильм, который завоевал главный приз зрительских сердец в Берлине и ещё девять больших международных наград! И всё для того, чтобы на него обратили внимание, прежде всего, в Казахстане! Я очень хочу, чтобы люди посмотрели себе в глаза, и увидели правду, да не все, к сожалению, многие…", - написала актриса и продюсер в своём Instagram-аккаунте.

Она отметила, что "статистика бытового насилия в нашей стране только растёт и несчастных женщин всё больше". И выразила надежду, что благодаря фильму "Бакыт" казахстанское общество изменит отношение к женщине, а законы, защищающие жертв бытового насилия, будут реально работать.