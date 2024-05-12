  • 12 Мая, 19:52
  • BAIGENEWS

Новый факультет дронов откроется в Казахстане

Сегодня, 16:56
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
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Фото: pixabay.com

В Казахстане откроется ещё один факультет дронов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ". 

Договорённость об этом достигнута во время визита в Южную Корею делегации казахстанского Министерства промышленности и строительства. 

В течение 3 дней гости провели переговоры с членами корейского правительства, руководителями крупных компаний и посетили университеты Джей и Шинхан. Там они побывали на лекциях и познакомились с процессом обучения инженеров по созданию дронов. 

По данным Министерства промышленности и строительства, пока только в двух вузах Казахстана есть факультеты дронов. Ещё один откроют при содействии университета Джей. 

Корейские профессора будут готовить кадры для дронной промышленности Казахстана. 

"В Академии Джей для учеников старших классов и тех, кто работает на производстве есть специализированные программы. Мы будем готовить специалистов с использованием этих программ. Представители университета Джей посетят Казахстан, побывают в технических университетах и выберут среди них партнеров. Технологии и компетенции по производству дронов нам готовы передать корейская и турецкая стороны", — сообщил  вице-министр промышленности и строительства РК Азамат Бейспеков. 

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