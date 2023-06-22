Новый дорожный знак появится для казахстанских самокатчиков

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухтаров

Движение электросамокатов в Казахстане будет регулировать новый дорожный знак. Об этом сообщил депутат сената Евгений Больгерт в кулуарах парламента, передает BaigeNews.kz.

"Появится новый знак дорожного движения, который будет использоваться для того, чтобы регулировать движение электросамокатов в тех или иных пространствах. Он будет общим, как все правила дорожного движения и обязательным для всех", - сказал Евгений Больгер.

Напомним, в сенате одобрили поправки по регулированию движения. Согласно документу, при отсутствии велосипедной дорожки и велосипедной полосы допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом.

В МВД сообщили, что вину самокатчиков при ДТП будут определять после назначения судебно- медицинской экспертизы.