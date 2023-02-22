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Новый допинговый скандал в казахстанском спорте
Несколько казахстанских спортсменов получили положительные результаты теста на допинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Так, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио Игорь Сон получил дисквалификацию на восемь лет из-за положительной пробы на метастерон. Также за метастерон дисквалифицированы тяжелоатлеты Алексей Дроздов, Аблай Ауелханов, Юлия Потассова, Руфина Чалкарова (все до 28 марта 2026 года).
Ещё одна тяжелоатлетка Карина Жунуспаева дисквалифицирована до 21 октября 2024 года за положительную пробу на канренон. Легкоатлеты Александр Савгуров и Екатерина Грицай получили дисквалификацию до 26 октября 2025 года за оксандролон. Мастер таеквондо Жасурбек Исраилов сдал положительную пробу на мельдоний и будет дисквалифицирован до 18 ноября 2025 года.
Интервью с тяжелоатлетом Игорем Соном можно посмотреть по данной ссылке.
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