  • 15 Января, 11:39
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Асылбек Нуралин стал новым депутатом Мажилиса

Ранее Гаухар Танашева утратила полномочия депутата Мажилиса.

Сегодня, 10:46
АВТОР
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пресс-служба мажилиса Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46
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Фото: пресс-служба мажилиса

Асылбек Нуралин, представляющий фракцию Народного Казахстана, принял присягу в Мажилисе, передает BaigeNews.kz.

Он был избран в состав Комитета по социально-культурному развитию.

"Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата", – сказал он.

Ранее Гаухар Танашева утратила полномочия депутата мажилиса.

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