Асылбек Нуралин, представляющий фракцию Народного Казахстана, принял присягу в Мажилисе, передает BaigeNews.kz.

Он был избран в состав Комитета по социально-культурному развитию.

"Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата", – сказал он.

Ранее Гаухар Танашева утратила полномочия депутата мажилиса.