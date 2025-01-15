Асылбек Нуралин стал новым депутатом Мажилиса
Ранее Гаухар Танашева утратила полномочия депутата Мажилиса.
Сегодня, 10:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:46Сегодня, 10:46
216Фото: пресс-служба мажилиса
Асылбек Нуралин, представляющий фракцию Народного Казахстана, принял присягу в Мажилисе, передает BaigeNews.kz.
Он был избран в состав Комитета по социально-культурному развитию.
"Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата", – сказал он.
Ранее Гаухар Танашева утратила полномочия депутата мажилиса.