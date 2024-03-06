Новый депутат Мажилиса принёс присягу

Новоизбранный депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов, член общественного объединения партии Amanat, принёс присягу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Нового депутата представил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Его включили в состав Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Байтилесов Нурсултан Толенович родился в 1991 году в городе Жетысай Южно-Казахстанской области.

Окончил гуманитарно-юридический колледж Казахского гуманитарно-юридического университета, Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова, региональный социально-инновационный университет в Шымкенте и социально-инновационный университет.

В разные годы работал ведущим специалистом Алматинского районного суда Астаны, специалистом-секретарем судебного заседания Алматинского районного суда Астаны, судебным приставом отдела кадровой работы ГУ "Канцелярия Атырауского областного суда", главным специалистом организационно-аналитического отдела канцелярии Атырауского областного суда.

Последняя должность - первый заместитель руководителя Судебной администрации РК.