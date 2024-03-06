Новый депутат Мажилиса принёс присягу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Новоизбранный депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов, член общественного объединения партии Amanat, принёс присягу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Нового депутата представил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.
Его включили в состав Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
Байтилесов Нурсултан Толенович родился в 1991 году в городе Жетысай Южно-Казахстанской области.
Окончил гуманитарно-юридический колледж Казахского гуманитарно-юридического университета, Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова, региональный социально-инновационный университет в Шымкенте и социально-инновационный университет.
В разные годы работал ведущим специалистом Алматинского районного суда Астаны, специалистом-секретарем судебного заседания Алматинского районного суда Астаны, судебным приставом отдела кадровой работы ГУ "Канцелярия Атырауского областного суда", главным специалистом организационно-аналитического отдела канцелярии Атырауского областного суда.
Последняя должность - первый заместитель руководителя Судебной администрации РК.
Самое читаемое
- Мы тратим бюджетные средства на управляющие компании, но не получаем эффективности - Бектенов
- 120 школьников Актобе с отцами исполнили песню к 8 марта
- Мужчина выпрыгнул с пятого этажа, пытаясь убежать от вымогателей
- Водитель устроил драку с женой на дороге в Астане
- Верховный муфтий Казахстана призвал бизнес снизить цены на продукты