open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


Instagram_clarencehouse Сегодня, 01:12
199
Фото: Instagram_clarencehouse

Новый британский король взял себе имя Карл III

Принц Уэльский Чарльз, который после смерти его матери Елизаветы II стал британским королём, взял себе тронное имя Карл III, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

"Сегодня корона, как это происходило уже более тысячи лет, переходит к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, его величеству королю Карлу III", - сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. 

В заявлении нового британского короля указывается, что смерть матери стала для него и всей его семьи "величайшей печалью". 

"Мы глубоко скорбим о кончине дорогого государя и любимой матери. Я знаю, что её уход будет огромной потерей для всей страны, королевства, содружества и огромного числа людей по всему миру", – говорится в заявлении.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в Балморале в возрасте 96 лет, на год пережив своего супруга - принца Филиппа. В браке у них родились четверо детей, которые подарили им восемь внуков, 12 правнуков. 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Елизавета II
Сегодня, 01:12
199
Журналист

Рекомендуем

Наверх