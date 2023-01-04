Новый банк появится в Казахстане

Единственный акционер АО "МФО ОнлайнКазФинанс" принял решение преобразовании общества в банк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KASE.

"АО "МФО ОнлайнКазФинанс" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, сообщило KASE о решении его единственного акционера от 15 декабря 2022 года "произвести добровольную реорганизацию Общества в форме конвертации из микрофинансовой организации в банк", - говорится в сообщении на сайте биржи.

МФО "ОнлайнКазФинанс" (Solva) входит в международную финансовую группу IDF Eurasia. Организация работает на рынке Казахстана с 2016 года, занимается кредитованием физлиц и МСБ.