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Новый автобусный маршрут запустят в Астане Вчера, 19:34
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Новый автобусный маршрут запустят в Астане

С 27 сентября в Астане начнет курсировать новый городской маршрут №121, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

Маршрут соединит микрорайон "Шубар" и ЖМ "Юго-восток".

Со схемой движения маршрута можно ознакомиться ниже.

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#автобус #Астана #CTS
Журналист
Вчера, 19:34
398
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