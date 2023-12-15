Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

С 16 декабря в Алматы будет запущен новый маршрут №244, передаёт BaigeNews.kz.

Автобусы будут курсировать от станции метро "Бауыржан Момышулы" по проспектам Абая, Алатау, Райымбека, трассе Алматы-Бишкек, заезжать в Каскелен, посёлки Шалкар и Шамалган и следовать до посёлка Бекболат.

По будням на линии будут 13 автобусов, по субботам - 11, в воскресенье - девять. Интервал движение - 13 минут.