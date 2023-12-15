Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Сегодня, 19:51
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Сегодня, 19:51Сегодня, 19:51
127Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
С 16 декабря в Алматы будет запущен новый маршрут №244, передаёт BaigeNews.kz.
Автобусы будут курсировать от станции метро "Бауыржан Момышулы" по проспектам Абая, Алатау, Райымбека, трассе Алматы-Бишкек, заезжать в Каскелен, посёлки Шалкар и Шамалган и следовать до посёлка Бекболат.
По будням на линии будут 13 автобусов, по субботам - 11, в воскресенье - девять. Интервал движение - 13 минут.
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