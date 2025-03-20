С 20 марта в Алматы появился новый автобусный маршрут №61, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Транспортный холдинг Алматы. Маршрут соединяет ключевые точки города, начиная с станции метро "Бауыржан Момышулы". Далее автобус будет двигаться по проспектам Абая и Алатау, а также миновать жилые комплексы "Шугыла" и "ALMA CITY", прежде чем отправиться по улицам Дала и вернуться в обратном направлении.

Автобусы маршрута №61 будут курсировать регулярно - как в будние дни, так и в выходные.

Для удобства пассажиров на линии будут работать 15 современных автобусов с интервалом всего в четыре минуты, что обеспечит комфортные условия для всех, кто пользуется общественным транспортом.