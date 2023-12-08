Новый автобусный маршрут свяжет два жилых массива Астаны
Вчера, 23:45
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Вчера, 23:45Вчера, 23:45
96Фото: baigenews.kz
9 декабря в Астане начнёт курсировать новый автобусный маршрут № 85, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.
Маршрут № 85 сообщением "ЖМ "Кирпичный" и "Жилой массив "Өндіріс" запускают для улучшения качества обслуживания пассажирского транспорта, пояснили в компании.
ТОО "City Transportation Systems" опубликовало схему движения нового маршрута в Stories на своей странице в Instagram. В ней указано, что длина маршрута составляет 34,4 километра, количество автобусов - 5, перевозчик - автобусный парк №1.
В компании напомнили, что от оплаты проезда зависит развитие общественного транспорта города, а именно, обновление подвижного состава, добавление автобусов и запуск новых маршрутов.
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