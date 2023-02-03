Новый автобусный маршрут соединит пригород с Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы с 10 февраля запустят новый автобусный маршрут. Подробности сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"По обращениям жителей пригорода будет запущен новый маршрут №230. Он будет начинать движение от остановочного пункта микрорайон Аксай-1 далее по улице Толе би - улице Момышулы - проспекту Райымбека - трассе Шымкент/Алматы - проспекту Абылай хана до города Каскелен, осуществит разворот на кольце и будет двигаться в обратном направлении", - уточнили в Управлении городской мобильности.

На линии будут курсировать 10 автобусов с интервалом 13 минут.