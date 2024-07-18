Новый автобусный маршрут появится в Астане

20 июля в Астане на линию выйдет новый маршрут №63. Он свяжет железнодорожный вокзал и микрорайон Жагалау, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании CTS, маршрут будет проходить через Агротехнический и Медицинский университеты, ТРЦ "Сарыарка", Keruencity, район рынка "Астаналық", ТЦ "Тұлпар", ТД "Шапағат", "Асем" и "Сарыарка".

Для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.