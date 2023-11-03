Новый автобусный маршрут появится в Астане

Новый автобусный маршрут №66 сообщением "Жилой массив "Үркер" - "Железнодорожный вокзал "Нұрлы жол" запустят с 4 ноября в Астане. Это стало возможным после поставки новых автобусов, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в компании CTS, маршрут проходит через новый мост на проспекте Тауелсиздик. Таким образом, улучшит транспортное сообщение между правобережьем и левобережьем столицы.

"Позволит обеспечить транспортную связь между между ЖМ "Үркер" и железнодорожным вокзалом "Нұрлы жол", повысит транспортное обслуживание жилых комплексов, расположенных по улицам Нажимеденова, Керей, Жанибек хандар, Мухамедханова, а также охват общественным транспортом внутри жилого массива "Үркер", - сообщили в пресс-службе CTS.

Там уточнили, что маршрут №66 снизит загруженность действующих маршрутов №№14, 35, 36, 45, 50, 56.