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Новый автобусный маршрут появится в Алматы

Сегодня, 22:04
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baigenews.kz Сегодня, 22:04
Сегодня, 22:04
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Фото: baigenews.kz

С 15 октября в Алматы запустят новый автобусный маршрут №252, передаёт BaigeNews.kz.

Машины будут курсировать от станции метро "Райымбек батыра" до посёлка Кызылжар. На линию выйдут в будни 25 автобусов с интервалом 10 минут, в выходные - 20 автобусов с интервалом 12 минут.

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