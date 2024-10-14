Новый автобусный маршрут появится в Алматы

С 15 октября в Алматы запустят новый автобусный маршрут №252, передаёт BaigeNews.kz.

Машины будут курсировать от станции метро "Райымбек батыра" до посёлка Кызылжар. На линию выйдут в будни 25 автобусов с интервалом 10 минут, в выходные - 20 автобусов с интервалом 12 минут.